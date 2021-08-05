Курган в честь археолога появился в музее-заповеднике «Гнёздово» в Смоленске. Фото: официальный сайт музея-заповедника "Гнёздово".

Сотрудники археологической экспедиции и местные жители завершили сооружение памятной насыпи в честь Тамары Анатольевны Пушкиной. Женщина посвятила 40 лет изучению истории древних поселений Гнёздово. Тамары Анатольевны не стало 29 сентября 2020 года.

На вершине памятного кургана установили столб, который сделал сотрудник музея-заповедника Алексей Деверилин, рассказали на официальном сайте организации. На столбе – изображение золотой валькирии. Это украшение было у Тамары Пушкиной самым любимым среди гнёздовских артефактов, его обнаружили во время одной из экспедиций в конце 20 века. Сейчас валькирия находится в Государственном историческом музее.

Фото: официальный сайт музея-заповедника "Гнёздово".

Ранее сотрудники музея сообщили, что собираются установить QR-коды на столбах Лесной курганной группы, при считывании которых появится историческая справка. Памятный курган не исключение. На столбе появится QR-код, с помощью которого можно будет увидеть последнее интервью Тамары Пушкиной.

Ранее смоленский врач победил в турнире Российской Лиги по настольному теннису. Алексей Головинский является не только врачом высшей категории, но и многократным победителем соревнований.