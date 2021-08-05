144 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 5 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Департамент Смоленской области представил актуальную информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. По данным на 5 августа, за минувшие сутки положительный диагноз получили 144 человека. Общее число заболевших выросло до 42261. Еще 6 человек скончались от осложнений – всего с болезнью не справились 1347 смолян.

А в "армии" перенесших инфекцию – 34965 жителя.

В настоящее время в больницах с подтвержденным COVID-19 лежат 695 смолян, с подозрением на заболевание – 356. Всего на изоляцию отправлены 5204.

- В ковидных госпиталях развернуто 1646 коек для пациентов с COVID-19, - сообщили сотрудники регионального депздрава.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске строительство детской площадки для детей с аутизмом почти завершено. На территории уже установили игровой комплекс и ограждение.