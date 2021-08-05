Смоляне выберут название для сквера за «Октябрем». Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

За кинотеатром «Октябрь» заменят инженерные коммуникации, установят современное освещение, проведут реконструкцию подъездов и проездов. Кроме того, на территории установят интерактивные светящиеся качели, а для детей будет оборудована игровая площадка со специальным резиновым покрытием.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Помимо этого, за кинотеатром восстановят скульптуры фигур животных, обновят газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

Администрация города предложила смолянам самостоятельно выбрать название для сквера. После сбора предложений устроят онлайн-голосование, на котором выберут лучший вариант.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске строительство детской площадки для детей с аутизмом почти завершено. На территории уже установили игровой комплекс и ограждение.