Смоленские строительные панели планируют поставлять в Монголию и Иран. Фото: официальный сайт предприятия "Трейд Профи".

Смоленская компания «Трейд Профи» специализируется на производстве арм-панелей для возведения и облицовки стен. В 2020 году Центр поддержки экспорта профинансировал международную сертификацию продукции, рассказал Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Теперь арм-панели смоленского производства уже используют в строительстве в Армении, Азербайджане, Киргизии, Латвии и Беларуси. Ими отделывают фасады жилых домов, проводят реконструкцию исторических памятников. Губернатор области Алексей Островский также отметил, что качество отечественного изделия заметно лучше, чем, например, у немецкого концерна. При этом цена на 30% ниже.

Сейчас компания ведет переговоры по поставкам панелей для отделки нескольких станций и переходов московского метро. В перспективе – выход на рынки Монголии и Ирана.

Ранее «КП» писала, что более 430 млн рублей перечислило ОАО «РЖД» в бюджет Смоленской области в первом полугодии 2021 года.