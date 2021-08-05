Житель Смоленска отсудил у компании 100 тысяч рублей за сломанный слуховой аппарат. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2019 году мужчина купил 2 слуховых аппарата, стоимостью почти 54 тысячи рублей. Сотрудники компании провели аудиограмму, взяли слепки слухового прохода, а затем изготовили и отдали устройство покупателю с гарантией на год.

В августе следующего года один из аппаратов вышел из строя, организация отремонтировала его. В октябре 2020 года сломался уже второй аппарат, который также починили. После этого мужчина повторно обратился в компанию с жалобой на шумы и хрипы при использовании устройства. На этот раз в ремонте ему отказали по причине нарушения требований руководства по эксплуатации.

Клиент направил заявление о расторжении договора купли–продажи и возврате денег в связи с ненадлежащим качеством товара. Организация отказалась выполнять требования. Тогда мужчина обратился в суд с иском, в котором попросил расторгнуть договор, вернуть деньги за аппарат, выплатить неустойку в размере 52 724 рублей, компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей и штраф за отказ в ремонте в размере 50% от общей суммы.

По информации Заднепровского районного суда Смоленска, стороны пришли к мировому соглашению. Мужчина отказался от исковых требований, а компания обязалась выплатить ему 100 тысяч рублей до 7 августа.

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