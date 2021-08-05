Модернизация в рамках нацпроекта прошла в библиотеке Краснинского района. Фото: страница губернатора Смоленской области Алексея Островского ВКонтакте.

В Краснинской центральной районной библиотеке появились новые функциональные зоны, разделенные по возрастным категориям, рассказал Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Для читателей-подростков создано многофункциональное пространство, позволяющее проводить интеллектуальные игры, а для детей помладше открыта зона, в которой есть сенсорная книга с играми, расширяющими кругозор.

Фото: страница губернатора Смоленской области Алексея Островского ВКонтакте.

Кроме того, посещение библиотеки стало более доступным для людей с ОВЗ. Например, для посетителей с нарушением зрения приобретены электронные книги и звуковоспроизводящая аппаратура. Помимо этого, была оборудована зона творческой лаборатории с современной мультимедийной техникой, работает конференц-зал для проведения тематических мероприятий для посетителей любого возраста. Читальный зал также разделен на функциональные зоны, где можно не только провести время с книгой, но и за компьютером, посмотреть обучающий фильм. Ремонт был проведен в рамках нацпроекта «Культура».

Губернатор Смоленской области также отметил, что до конца года аналогичная модернизация будет проведена на базе Сафоновской центральной районной библиотеки. А в планах на следующий год – отремонтировать центральную районную библиотеку в Гагарине.

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