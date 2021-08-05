Более 41 миллиона рублей выделили на реконструкцию футбольного поля в Краснинском районе. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

На территории Краснинской ДЮСШ были оборудованы две волейбольных и одна баскетбольная площадки, теннисный корт, тренировочный и гиревой залы. Помимо этого, в учреждении открыли отделения по волейболу, баскетболу, футболу, художественной гимнастике, легкой атлетике и другим видам спорта, рассказали в пресс-службе областной администрации.

Еще в 2019 году на футбольном поле произвели укладку искусственного покрытия в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». К настоящему времени на въезде на стадион уложили и новый асфальт. Кроме того, на трибунах были установлены 750 удобных пластиковых сидений и электронное информационное табло.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

На реконструкцию футбольного поля было выделено свыше 41 млн рублей, из которых 40 млн – средства федерального бюджета, отметил Алексей Островский. По оценкам специалистов, поле по своим характеристикам теперь вполне может конкурировать с аналогичной площадкой Смоленского государственного университета спорта.

Ранее модернизация в рамках нацпроекта прошла в библиотеке Краснинского района. Ремонт планируется и в других учреждениях Смоленской области.