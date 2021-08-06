В Смоленске родители подали в суд на больницу после смерти ребёнка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По мнению родителей, к смерти привела некачественная медицинская помощь. Как сообщили в пресс-службе Промышленного районного суда Смоленска, ребёнку требовалась операция, в ходе которой у малыша остановилось сердце. Он умер в реанимации.

СУ СК по Смоленской области возбудил уголовное дело, которое вскоре прекратили за отсутствием в действиях работников больницы состава преступления. Связи между действиями врачей и смертью ребёнка экспертиза не выявила.

Однако были установлены недостатки оказания медицинской помощи, не связанные с трагедией. Факты были подтверждены и суд, учитывая все обстоятельства, частично удовлетворил исковые требования родителей.

Ранее житель Смоленска отсудил у компании 100 тысяч рублей за сломанный слуховой аппарат. После отказа в повторном ремонте смолянин обратился в суд.