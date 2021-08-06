250 млн рублей потратят на строительство органного зала в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Напомним, что первый в Смоленске органный зал появится на улице Бакунина. Высота здания составит 10 метров, а площадь превысит 3 тыс кв. м. По информации смоленских СМИ, в помещении будет несколько уровней, на которых, помимо концертного зала, будут располагаться картинная галерея, кафе и подземный паркинг. Орган привезут из Германии. Инструмент изготовят в течение года, переговоры с компанией-производителем уже завершены.

На строительство зала потребуется порядка 250 млн рублей, его профинансируют частные инвесторы, затрат из бюджета не будет.

Проект полностью реализуют к началу 2023 года, а не к концу 2022 года, как планировалось.Сроки перенесли из-за археологических раскопок на территории.

Ранее «КП» писала, что смоленские строительные панели планируют поставлять в Монголию и Иран. Центр поддержки экспорта помог региональной продукции выйти на международные рынки.