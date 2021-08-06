Житель Смоленска предстанет перед судом за убийство лося. Фото: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

44-летний житель Смоленска предстанет перед судом за незаконную охоту – мужчина застрелил самца лося в марте 2021 года, сообщает региональное УМВД.

Недалеко от деревни Зибрики Краснинского района полицейские обнаружили разделанную тушу животного и следы на снегу. Как выяснилось, смолянин застрелил лося на территории охотхозяйства, разделал тушу и увез мясо на самодельных санях.

Дом охотника сотрудники полиции нашли по следам. В ходе обыска и допроса выяснилось, что местный житель хранит оружие незаконно. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота», оно направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее в Смоленске родители подали в суд на больницу после смерти ребёнка. Во время операции у малыша остановилось сердце.