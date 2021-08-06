Жилой дом сгорел ночью в Смоленской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Пожар произошел ночью 6 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

В деревне Городище Сафоновского района загорелись жилой дом и постройка, расположенная на участке. На место происшествия выехали две автоцистерны и 5 спасателей. Информация подтвердилась – огнем были охвачены дом и хозяйственная постройка.

Спасателям удалось потушить пожар, причина возгорания устанавливается.

Ранее "КП" писала, что житель Смоленска предстанет перед судом за убийство лося. Мужчина охотился в Краснинском районе.

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