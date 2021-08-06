Средства из федерального бюджета выделят на реализацию нацпроекта в Смоленской области. Фото: страница губернатора Смоленской области Алексея Островского ВКонтакте.

Смоленская область прошла конкурсный отбор в Минпросвещения России для выделения федерального финансирования, рассказал Алексей Островский на своей странице в соцсетях. В рамках проекта «Образование», который будет реализован в 2024 году, в 28 школах сельских городов области откроют Центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста". Это позволит школьникам посещать дополнительные занятия и учиться на современном профессиональном оборудовании. К концу 2024 года на территории региона будут работать 189 таких Центров.

Кроме того, в средней школе №31 города Смоленска откроется детский технопарк «Кванториум», предназначенный для углубленного изучения биологии, химии и физики. Он будет оснащен цифровыми лабораториями и оборудованием для лазерной гравировки и фрезерных работ.

Первый «Кванториум» откроется уже 1 сентября 2021 года в 40-й школе Смоленска, добавил губернатор. В ближайшие годы аналогичные технопарки заработают на базе школы №2 города Вязьмы и гимназии №4 в областном центре.

Помимо этого, благодаря федеральному финансированию, 14 образовательных учреждений региона (школы, колледжи и техникумы) будут обеспечены ноутбуками и многофункциональными устройствами, сочетающими функции принтера, сканера и пр. До конца 2024 года новую технику получат 373 учебных заведения.

Ранее "КП" писала, что 250 млн рублей потратят на строительство органного зала в Смоленске. Проект будет финансироваться частными инвесторами.