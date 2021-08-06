Погрузка на железной дороге в Смоленской области составила 1,7 млн тонн в январе-июле. Фото: пресс-служба МЖД.

В январе-июле погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 1,7 млн тонн, что на 3% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

За 7 месяцев 2021 года погружено:

- химических и минеральных удобрений – 1,1 млн тонн (+4,2% к январю-июлю 2020 года);

- лесных грузов – 51,7 тыс. тонн (рост в 2,4 раза);

- метизов – 8,9 тыс. тонн (рост в 4,1 раза);

- нефти и нефтепродуктов – 19,4 тыс. тонн (рост в 3,4 раза);

- лом чёрных металлов - 79,6 тыс. тонн (+5,6%);

- строительных грузов - 243,9 тыс. тонн (-42,9%).