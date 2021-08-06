Железнодорожный переезд 379 км в Смоленской области будет закрыт для движения автомобилей 9 и 10 августа на время ремонта. Фото: Пресс-служба МЖД.

9 и 10 августа (с 07:00 до 18:00) для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 379 км, расположенный в районе деревни Тверицы Кардымовского района Смоленской области. Это связано с плановыми ремонтными работами, необходимыми для обеспечения безопасности и надежности перевозок.

В качестве альтернативного маршрута для пересечения железной дороги можно воспользоваться железнодорожным переездом 372 км в районе станции Присельская.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.