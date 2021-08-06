119 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 6 августа. Фото: Иван МАКЕЕВ

По информации департамента здравоохранения Смоленской области, за прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 119 человек. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 42 380. За последние сутки погибли 7 смолян, всего с болезнью не справились 1 354 человека.

Выздоровели и выписались 35 083 жителя области.

С подозрением на заболевание в медучреждениях находятся 360 человек, с подтвержденным COVID-19 лежат 689 смолян. 5 243 – на самоизоляции.

Ранее «КП» писала, что 250 млн рублей потратят на строительство органного зала в Смоленске. Проект будет финансироваться частными инвесторами.