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Происшествия6 августа 2021 13:10

В Смоленске водитель Renault Logan попал в ДТП с маршруткой

Мужчина госпитализирован
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске водитель Renault Logan попал в ДТП с маршруткой. Фото: паблик "Подслушано Смоленск" ВКонтакте.

В Смоленске водитель Renault Logan попал в ДТП с маршруткой. Фото: паблик "Подслушано Смоленск" ВКонтакте.

Авария произошла около 11:40, 6 августа в Миловидово. По словам очевидцев, водитель Renault Logan столкнулся с маршруткой. Пассажиров в общественном транспорте в момент ДТП не было.

Очевидцы сообщают, что водитель легковушки получил серьезные травмы, его доставили в больницу. На месте работает полиция.

Ранее жилой дом сгорел ночью в Смоленской области.Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.