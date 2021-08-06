В Смоленске водитель Renault Logan попал в ДТП с маршруткой. Фото: паблик "Подслушано Смоленск" ВКонтакте.

Авария произошла около 11:40, 6 августа в Миловидово. По словам очевидцев, водитель Renault Logan столкнулся с маршруткой. Пассажиров в общественном транспорте в момент ДТП не было.

Очевидцы сообщают, что водитель легковушки получил серьезные травмы, его доставили в больницу. На месте работает полиция.

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