Кинотеатр «Современник» ликвидировали в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Постановление о ликвидации кинотеатра «Современник» было опубликовано 5 августа на сайте областной администрации. Согласно документу, кинотеатр должен прекратить работу до 31 декабря 2021 года.

Напомним, что 24 мая администрация объявила о закрытии «Современника» до осени. Причиной стали финансовые трудности организации. Теперь руководство кинотеатра обязали ликвидировать организацию за свой счет, а если денег будет недостаточно – использовать средства городского бюджета.

Ранее «КП» писала, что железнодорожный переезд 379 км в Смоленской области будет закрыт для движения автомобилей 9 и 10 августа на время ремонта.