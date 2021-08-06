Автомобиль Ford попал в массовое ДТП В Смоленске. Фото: паблик "Подслушано Смоленск" ВКонтакте.

6 августа, около 11:00 на Витебском шоссе столкнулись сразу три автомобиля, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

По словам очевидцев, водитель бетономешалки не справился с управлением, в результате чего столкнулся с «УАЗом» и автомобилем Ford. На место происшествия выехали 6 спасателей. По предварительным данным, водитель грузовика «УАЗ» госпитализирован.

Ранее в Смоленске водитель Renault Logan попал в ДТП с маршруткой.