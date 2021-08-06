В Смоленске светофоры отключили на перекресте улиц Кирова и Черняховского. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

6 августа до 17:00 на перекресте улиц Кирова-Черняховского и Кирова-переулок Юннатов будут отключены светофоры. Об этом сообщает филиал СОГБУ «Смоленскавтодор». Автомобилистам следует быть более внимательными на дорогах.

Ранее «КП» писала, что автомобиль Ford попал в массовое ДТП В Смоленске. На место происшествия выехали спасатели, есть пострадавший.

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