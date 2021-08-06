Движение транспорта ограничат на улице Шевченко в Смоленске. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

По информации администрации города, движение транспорта будет ограничено с 21:00 8 августа до 5:00 9 августа от дома № 76 до дома № 84/2 по ул. Шевченко, в это же время 12 и 13 августа от дома № 71б до дома №67. Ограничение связано с проведением работ по ремонту контактной сети троллейбусов.

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