Свидания в колонии Смоленской области запретили из-за вспышки африканской чумы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Согласно указу губернатора Смоленской области Алексея Островского, посещение территории исправительной колонии №2 в Сафоновском районе запрещено до 20 августа. Причиной запрета стала вспышка африканской чумы в посёлке Вадино, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Смоленской области. Очаг вируса в этой части области выявили в конце прошлого месяца.

Запрет не коснется персонала колонии, исполняющего свои служебные обязанности.

Напомним, что ранее свидания с заключёнными возобновили в других смоленских колониях. Ограничения были сняты в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе. Сейчас встречи проводятся с выполнением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Ранее "КП" писала, что движение транспорта ограничат на улице Шевченко в Смоленске. На улице проведут ремонт контактной сети троллейбусов.