Студотряд познакомился с энергообъектами Смоленщины и историей энергетики. Фото: Предоставлено Смоленскэнерго.

Совет по работе с молодежью филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» организовал для студентов из стройотрядов экскурсию в музей электроэнергетики Смоленщины, расположенный в здании исполнительного аппарата филиала, сообщает пресс-служба филиала.

Студотряд познакомился с энергообъектами Смоленщины и историей энергетики. Фото: Предоставлено Смоленскэнерго.

Студенты уже месяц работают на энергообъектах как в составе бригад (проводят покраску трансформаторных подстанций и распределительных устройств, уборку порубочных остатков, земляные работы, приводят видовые объекты в нормативное состояние, проводят контрольный съем показаний приборов учета электроэнергии), так и с технической документацией (выполняют отрисовку схем, обновление диспетчерских наименований и знаков безопасности). Это дало возможность побывать им на современных энергообъектах и познакомиться с настоящим энергетики.

А в музее ребятам рассказали об истории развития отрасли в Смоленской области, строительстве энергетических предприятий и их профильных учебных заведений, о коллективе, который обеспечивал раньше и обеспечивает в настоящее время электроэнергией Смоленскую область, а также о специфике работы и охране труда в энергетике. Экскурсоводом по отраслевому музею региона для них стала председатель совета по работе с молодежью, ведущий инженер отдела энергосбережения и повышения энергоэффективности филиала Анастасия Кулаченкова. Участники экскурсии не только познакомились с работой энергосистемы в разные годы, но и задали интересующие вопросы.

После окончания экскурсии члены студенческого отряда еще долго рассматривали отдельные экспонаты музея и знакомились с историческими документами, описывающими значимые события истории энергетики региона.

«В ходе экскурсии мы старались показать ребятам, насколько быстрыми темпами развивается отрасль области в последние годы. Зарождаясь в начале 1900-х годов и с трудом восстановившись после практически полного разрушения в послевоенные годы, энергетика идет в ногу со временем, постоянно внедряются современные технологии, меняется роль человека. Уверена, что кто-то из этих студентов придет работать в филиал и уже от них будет зависеть будущее энергетики», - прокомментировала председатель совета по работе с молодежью филиала Анастасия Кулаченкова.