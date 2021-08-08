Вечером 7 августа под Смоленском полыхал автомобиль

Вечером 6 августа под Смоленском полыхал автомобиль. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

В субботу, 7 августа, владелец авто ВАЗ-2106 пригнал своего железного коня для ремонта знакомому автослесарю в город Починок, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Мастер, посмотрев транспортное средство, попросил оставить его возле своего дома для дальнейшего ремонта.

Но позже, в девятом часу вечера, проходящие мимо жители увидели, что автомобиль полыхает. Неравнодушные вызвали пожарных и сообщили о произошедшем хозяину дома.

«В результате случившегося у автомобиля ВАЗ-2106 повреждено лакокрасочное покрытие капота и одного крыла, незначительно поврежден моторный осек. Причина случившегося устанавливается, по мнению специалистов ей могла стать техническая неисправность», - рассказали в ведомстве.

А вот что стало причиной пожара – случайность или чьи-либо умышленные действия – установят специалисты.

Читай также: Смоленские дистанционные мошенники обогатились ещё на 2,2 млн рублей. Оказалось несложно войти в доверие к наивным смолянам.