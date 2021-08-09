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Происшествия9 августа 2021 9:12

В Смоленской области Renault Sandero вылетел в кювет

Авария произошла в Рославльском районе
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области Renault Sandero вылетел в кювет. Фото: "Автопортал Рославля"

В Смоленской области Renault Sandero вылетел в кювет. Фото: "Автопортал Рославля"

В воскресенье, 8 августа, возле деревни Кириллы Рославльского района произошло ДТП с участием двух иномарок, рассказали местные жители в соцсетях.

От сильного удара водитель Renault Sandero не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина второго участника аварии сильно повреждена. Подробности ДТП и состояние водителей уточняется.

Ранее в Смоленске квартира в многоэтажке загорелась на Краснинском шоссе. Причина и ущерб устанавливаются.