Магазин сгорел вечером в Рославльском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Сообщение о возгорании в деревне Павловка поступило спасателям около 22:38, 8 августа. На место происшествия выехали две автоцистерны и 11 спасателей, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

По прибытии к месту информация подтвердилась – горение магазина. В пожаре никто не пострадал, строение магазина выгорело по всей площади, повреждена стена, уничтожено два холодильника. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.

Ранее вечером 7 августа под Смоленском полыхал автомобиль.Что стало причиной пожара – случайность или чьи-либо умышленные действия пока выясняется.