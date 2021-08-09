Директор смоленской организации не выплатила налоги на сумму 39 миллионов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Директор смоленской организации, занимающейся оптовой торговлей молочными продуктами, 3 года уклонялась от уплаты налогов в крупном размере, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области. Женщина вносила недостоверные сведения в налоговые декларации, в результате чего не выплатила сумму, превышающую 39 миллионов рублей.

В настоящее время проводится проверка отчетности и документов организации. В отношении руководителя возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, совершенное в крупном размере».

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