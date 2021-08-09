Смолянин стал победителем чемпионата по снайпингу в Екатеринбурге. Фото: пресс-служба Федерации высокоточной стрельбы России.

В Екатеринбурге состоялась церемония закрытия IV Евроазиатского Чемпионата по снайпингу 2021. В чемпионате участвовали более 40 регионов страны. Житель Рославля Дмитрий Нефёдов занял первое место личного зачёта, а также получил «серебро» в стрельбе из неустойчивых положений. Смолянин забрал золотой кубок, медаль и 400 тысяч рублей.

Второе и третье место заняли представители Подмосковья и столицы. Победители чемпионата разделили между собой денежный призовой фонд в размере 2 млн рублей, а также щедрые спонсорские призы в различных номинациях.

Ранее «КП» писала, что студотряд познакомился с энергообъектами Смоленщины и историей энергетики. Студенты уже месяц работают на энергообъектах.