В Смоленске холодную воду отключат в Промышленном районе. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Во вторник, 10 августа, без воды останутся жители микрорайона Южный, сообщил смоленский Горводоканал. Отключение связано с проведением работ на водопроводной линии, которые пройдут с 9:00 до 17:00. Холодного водоснабжения не будет в домах 25, 25а, 25б, 25в.

Подвоз воды организуют к дому 25а. Телефоны аварийно-диспетчерской службы: 38-18-50, 70-50-61.

Ранее "КП" писала, что смолянин стал победителем чемпионата по снайпингу в Екатеринбурге. Первое место занял представитель Рославля Дмитрий Нефедов.