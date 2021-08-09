Пассажира автомобиля Mitsubishi госпитализировали после ДТП под Смоленском. Фото: пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области.

7 августа на 217-м километре трассы М-1 «Беларусь» 38-летний водитель фуры «DAF» с полуприцепом не рассчитал безопасную дистанцию до движущейся впереди иномарки «Mitsubishi» и въехал в легковушку. На место происшествия выехали 3 спасателя и автоцистерна, участникам аварии оказали медицинскую помощь.

По информации пресс-службы УГИБДД России по Смоленской области, в результате ДТП пострадала женщина – пассажир иномарки. Она была доставлена в Вяземскую ЦРБ.

Ранее в Смоленской области Renault Sandero вылетел в кювет. Авария произошла в Рославльском районе.