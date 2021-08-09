Поиски пропавшего 65-летнего мужчины начались в Смоленской области. Фото: ПСО "Сальвар".

В воскресенье, 8 августа, 65-летний Ваграм Айрапетян уехал из дома на машине «ВАЗ 2104» с номерами ГН Х677АТ 67, цвет – баклажан. С тех пор его местонахождение неизвестно.

По информации ПСО «Сальвар», пропавший ростом 175 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые, глаза карие. Он был одет в серо-зелёную спортивную жилетку, бордовую футболку, тёмно-серые спортивные штаны и черные резиновые сапоги. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи. Добровольцы и родственники пропавшего организовали поиски в лесу возле села Богданово Рославльского района.

Всех, у кого есть информация о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам:

8 (4812) 63-63-33, 8-908-289-26-99, 102.

Ранее поиски пропавшей 36-летней женщины завершились в Смоленске. Женщина найдена живой.