Водитель Renault Logan сбил 5-летнего ребенка под Смоленском. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авария произошла 8 августа в поселке Красный. В районе дома 20 по улице Кутузова на проезжую часть выбежал 5-летний ребенок. Водитель автомобиля Renault Logan не успел затормозить и совершил наезд на пешехода, сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Смоленской области. Мальчик получил травмы, его доставили в больницу.

Ранее пассажира автомобиля Mitsubishi госпитализировали после ДТП под Смоленском. Женщина пострадала в результате столкновения с фурой.