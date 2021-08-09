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Происшествия9 августа 2021 14:15

Водитель Renault Logan сбил 5-летнего ребенка под Смоленском

Мужчина не успел затормозить, когда мальчик выбежал на проезжую часть
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Водитель Renault Logan сбил 5-летнего ребенка под Смоленском.

Водитель Renault Logan сбил 5-летнего ребенка под Смоленском.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авария произошла 8 августа в поселке Красный. В районе дома 20 по улице Кутузова на проезжую часть выбежал 5-летний ребенок. Водитель автомобиля Renault Logan не успел затормозить и совершил наезд на пешехода, сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Смоленской области. Мальчик получил травмы, его доставили в больницу.

Ранее пассажира автомобиля Mitsubishi госпитализировали после ДТП под Смоленском. Женщина пострадала в результате столкновения с фурой.