Виртуальное метро открылось в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Открытие станции вымышленного метро прошло в субботу, 7 августа, в подземном пешеходном переходе на площади Победы. Станция, расположенная от парка пионеров к скверу Василия Теркина, была названа в честь исторического въезда в город «Молоховские ворота». В торжественном мероприятии приняли участие художники, музыканты и жители города. Теперь стены подземного перехода украшает туристическая карта с главными городскими локациями.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Позже количество станций на карте увеличится, а поверх изображений нанесут антивандальное покрытие, отметили в пресс-службе городской администрации. Напомним, что новый арт-объект создан центром развития урбанистики, АНО Ювеинс и АНО Смола при поддержке фонда президентских грантов.

Ранее «КП» писала, что смолянин стал победителем чемпионата по снайпингу в Екатеринбурге. Первое место занял представитель Рославля Дмитрий Нефедов.