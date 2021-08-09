Житель Смоленска разбил камнем припаркованный Mercedes-Benz. Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

В полицию обратилась смолянка с заявлением о повреждении её дорогостоящего автомобиля, сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области. По словам женщины, ночью она услышала звук сигнализации своей машины, припаркованной во дворе. Выйдя на улицу, хозяйка автомобиля увидела, что лобовое стекло и стекло передней двери разбиты, а капот машины поврежден. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей и установили личность подозреваемого. Им оказался 48-летний житель поселка Верхнеднепровский Дорогобужского района. Мужчину задержали и доставили в участок.

– Задержанный пояснил, что приезжал в областной центр в гости к знакомой, с которой в ходе распития спиртных напитков произошла ссора. Мужчина вышел во двор, схватил камень и стал разбивать чужой автомобиль, который первый попал в его поле зрения, – рассказали в пресс-службе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Ранее «КП» писала, что водитель Renault Logan сбил 5-летнего ребенка под Смоленском. Мужчина не успел затормозить, когда мальчик выбежал на проезжую часть.