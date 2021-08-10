Экскурсии на каноэ запустят в «Смоленском Поозерье». Фото: Национальный парк «Смоленское Поозерье» ВКонтакте.

Национальный парк «Смоленское Поозерье» приобрёл 6 каноэ для проведения водных экскурсий. На эти цели была выделена субсидия из федерального бюджета.

Летом 2021 года были проведены тестовые сплавы на четырёх озёрах Смоленской области: Чистик, Долгое, Круглое и Глубокое. А также по маршруту: р.Сапша – оз.Петраковское – р.Ельша – до села Парнево.

Для запуска экскурсий по озерам и рекам уже определены основные задачи, намечен маршрут. Составить текст и приобрести недостающий инвентарь планируют в течение зимнего периода. Таким образом, экскурсии на особо охраняемых природных территориях станут доступны уже в 2022 году.

Ранее виртуальное метро открылось в Смоленске. Стены подземного пешеходного перехода теперь украшает карта с городскими локациями.