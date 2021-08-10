Поиски пропавшего 65-летнего мужчины завершились в Смоленской области. Фото: ПСО «Сальвар».

Напомним, что 8 августа 65-летний Ваграм Айрапетян уехал из дома на машине и не вернулся. С тех пор его местонахождение было неизвестно. В понедельник, 9 августа, добровольцы и родственники пропавшего обьявили поиски в лесу Рославльского района. Участники поискового отряда также отметили, что пенсионер может нуждаться в медицинской помощи.

По информации ПСО «Сальвар», сегодня, 10 августа, мужчина был найден живым.

Ранее «КП» писала, что людей эвакуировали с колеса обозрения в центре Смоленска. Аттракцион остановился из-за скачка электроэнергии.