Смоленскэнерго выполнило переустройство воздушной линии в сквере в Вязьме. Фото: предоставлено героем публикации.

Специалисты филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» выполнили работы по переносу воздушной линии в рамках реализации проекта Администрации Вяземского района «Благоустройство Привокзальной площади с созданием Сквера Героев в г. Вязьма Смоленской области», сообщает пресс-служба компании.

По проекту в зону работ попадал объект электросетевого хозяйства - воздушная линия элекропередачи 0,4 кВ, принадлежащая филиалу. В рамках заключенного соглашения было проведено переустройство 270 метров данной линии. Новая линии, от которой запитаны объекты парка и наружное освещение, проходит на противоположной стороне от Сквера Героев.

«Вязьма – город воинской славы с богатейшей историей, является центром Восточного туристского кластера региона, городом, который ежегодно посещают порядка ста тысяч туристов. Проект по благоустройству привокзальной площади участвовал во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В год своего 780-летия Вязьма стала победителем конкурса в номинации «Малые города и исторические поселения». При реализации проекта активное участие принимали местные жители – от выбора площадки до внесения предложений о том, что на ней должно разместиться. Результатом реализации проекта станет создание на Привокзальной площади уникального городского пространства с зеленой зоной для отдыха, площадками для проведения массовых мероприятий. На площади будет отведено место и пункты проката роликов и велосипедов, размещены батуты и игровые зоны для детей, торговые точки», - отметили в филиале.

«Благодаря переустройству электросетей, которое мы выполнили, станет возможна дальнейшая реализация проекта по благоустройству Привокзальной площади с созданием Сквера Героев. При этом электрификация сквера останется прежней, а освещение парка и сквера модернизировано в соответствии с предусмотренными в проекте решениями», - пояснил и.о. заместителя генерального директора – директора Смоленскэнерго Виталий Мордыкин.