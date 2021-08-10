Школа №4 города Ярцево готова к началу учебного года после ремонта. Фото: Андрей Смирнов.

Первое здание школы возвели еще в 1939 году, после войны его несколько раз перестраивали. Современный двухэтажный облик учебная организация приобрела в 1971 году, после этого серьезного ремонта здесь не было.

Особое беспокойство и у родителей, и у педагогов вызывало состояние спортзала и напольного покрытия на втором этаже, но денег на их обновление в муниципалитете не было.

Зимой родительский комитет направил коллективное обращение на имя депутата Госдумы фракции «Единой России» Сергея Неверова. По его инициативе в регион удалось привлечь средства из федерального бюджета, а после направить их в школу №4.

«Через месяц с нами связались и сообщили, что финансирование на ремонт выделено. Оставалось только подождать, когда завершится учебный год», - поделилась одна из матерей.

Школа №4 города Ярцево готова к началу учебного года после ремонта. Фото: Андрей Смирнов.

С приходом тепла работы начались. Все делалось оперативно, чтобы успеть к 1 сентября. В этом году его впервые встретят за партами 54 первоклашки.

«Здание у нас не типовое, небольшой спортивный зал расположен на втором этаже, здесь ребята занимаются физкультурой. Спортивные акции стараемся проводить на открытых площадках или в ярцевском ФОКе», - рассказала директор Надежда Ковалева Сергею Неверову, который посетил школу, чтобы проверить качество ремонта.

В спортзале провели комплексные работы – заменили окна и полы, полностью обновили электрику, установили новые баскетбольные щиты и шведскую стенку. Также привели в порядок раздевалки – теперь ученики смогут готовиться к активным урокам в комфортных условиях. Довольны учителя и родители и новыми полами.

Кроме того, Надежда Ковалева познакомила Сергея Неверова с гордостью школы – музеем Великой Отечественной войны. Здесь ребятам рассказывают о подвигах Героя Советского Союза Олега Лосика (чье имя и носит заведение), маршала советской авиации Александра Ефимова. Особое место в экспозиции занимает Книга Памяти – в ней более 200 воспоминаний, которые написали сами ученики о предках-фронтовиках.

«Школа замечательная, очень активно педагоги развивают патриотическое воспитание. Конечно, было приятно увидеть, как после ремонта преобразилось учебное заведение, в котором учатся и проводят свободное время почти 500 ребят», - подытожил Сергей Неверов.