Погрузка черных металлов на железной дороге в Смоленской области увеличилась в 2 раза в январе-июле. Фото: пресс-служба МЖД.

В январе-июле 2021 года погрузка черных металлов на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила 90 тыс. тонн, что в 2 раза выше аналогичного уровня прошлого года.

Смоленский регион показывает устойчивую динамику роста объёмов погрузки черных металлов. Только в июле погрузка черных металлов в Смоленской области увеличилась на 17,8% и составила 11,9 тыс. тонн. Положительная динамика обусловлена ростом объемов производимой продукции, а также адресной работой ОАО «РЖД» с грузоотправителями.