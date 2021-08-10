В Смоленске жители Киселевки останутся без горячей воды до 13 августа. Фото: пресс-служба филиала ПАО «Квадра».

Как сообщают в филиале ПАО «Квадра», сроки подачи горячей воды пришлось перенести из-за повреждений теплосети на улице Попова. Они были обнаружены на ветхом участке, примыкающем к тому, где работы уже были проведены.

Теперь, чтобы теплосеть выдержала зимние нагрузки, на этом участке необходимо провести срочный ремонт. Поэтому подача горячей воды на Киселевку переносится на 13 августа. Сотрудники «Квадры» приносят извинения за неудобства и просят жителей микрорайона с пониманием отнестись к вынужденному продлению ремонта.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске холодную воду отключат в Промышленном районе. На водопроводной линии будут проходить ремонтные работы.