Около 50 юных смолян вернулись из Анапы в вагоне-лазарете. Фото: паблик «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Как сообщают местные жители в соцсетях, поезд из Анапы прибыл в Смоленск около 14:23, 9 августа. Один из вагонов был отведен под лазарет – в нем находилось около 50 детей с высокой температурой и другими признаками заболевания. По пути на станциях в вагон заходили медики, делали уколы, давали лекарства и брали тесты на COVID-19, рассказали родители.

В Смоленске поезд встречали врачи и скорая, всем детям снова сделали тесты на ковид и кишечную инфекцию.

– Выехало из Анапы чуть больше 80 детей. По пути дети один за другим начали заболевать, а по приезду домой, вечером стали заболевать и остальные. У родителей очень много вопросов к администрации лагеря. Больных детей никак не лечили и не изолировали! Их просто отправили домой, – поделилась смолянка.

Ранее «КП» писала, что людей эвакуировали с колеса обозрения в центре Смоленска. Аттракцион остановился из-за скачка электроэнергии.