Автомобилистам напомнят о последствиях нарушения ПДД на переездах. Фото: пресс-служба МЖД.

В августе на полигоне Московской железной дороги пройдет акция «Внимание, переезд!». В рамках мероприятия автомобилистам напомнят правила пересечения путей и расскажут о последствиях нарушения ПДД на переездах.

Столичные железнодорожники обеспокоены ростом количества дорожно-транспортных происшествий на переездах с начала года. Так, в январе - июле 2021 года по вине автомобилистов произошло 18 столкновений машин с поездами. За аналогичный период в 2020 года было зафиксировано 13 ДТП.

Основная причина ДТП – нарушение водителями правил дорожного движения. В частности, объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на переезд при работе запрещающих сигналов.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с начала года железнодорожники обновили асфальтовое покрытие более чем на 170 переездах в зоне ответственности ОАО «РЖД».

Московская железная дорога призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.