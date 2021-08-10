Суд признал незаконной застройку на Акатовском озере в Демидовском районе. Фото: паблик «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Ранее в соцсетях смоляне пожаловались на незаконную застройку около озера Акатовское, которое является региональным памятником природы. Районный прокурор направил в суд иск к департаменту по природным ресурсам и экологии с просьбой признать бездействие незаконным и обязать установить границы водоёма. Помимо этого, он потребовал направить сведения о местоположении береговой линии в Федеральное агентство водных ресурсов и разработать положение об охранной зоне озера.

Прокурор указал, что объект не стоит на кадастровом учете, официальных данных о местоположении береговой линии и установленных границах водоёма нет. Кроме того, Акатовское озеро является памятником природы, а это значит, что на расстоянии 200 метров от воды запрещено возводить постройки.

Демидовский районный суд Смоленской области рассмотрел административное дело и установил, что в границах береговой линии, водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе водоема расположили и отмежевали земельные участки, на которых ведут хозяйственную деятельность с использованием тяжелой техники. В результате работ был нарушен плодородный слой земли, уничтожена растительность.

Отсутствие границ охранной зоны и береговой линии способствует незаконной застройке и нарушению режима использования земельных участков. В результате создаётся угроза для сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания, поэтому исковые требования были удовлетворены в полном объеме.

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