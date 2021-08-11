Врачи обнаружили коронавирус у детей, прибывших из Анапы в Смоленск. Фото: паблик «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Напомним, ранее около 50 детей вернулись из летнего лагеря в вагоне-лазарете. В Смоленске поезд встречали врачи и скорая, прибывшие сдали тесты на ковид и кишечную инфекцию. Изоляция детей с признаками заболевания была организована в домашних условиях.

В управлении Роспотребнадзора по Смоленской области сообщили, что по результатам тестов, проводимых 9 и 10 августа, у нескольких детей обнаружили РНК коронавирусной и энтеровирусной инфекций.

В ведомстве также отметили, что в вагонах поезда взяты пробы воды и смывы на наличие коронавируса. Сейчас материал изучают специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Смоленской области.

Кроме того, 9 августа провели заключительную дезинфекцию вагонов, в которых ехали дети.

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