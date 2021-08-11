Прокуратура проведет проверку по факту остановки смоленского колеса обозрения. Фото: паблик «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Инцидент произошёл 9 августа. Причиной остановки аттракциона стал скачок электроэнергии. Сотрудники МЧС эвакуировали людей в течение двух часов, посетителям помогали выбраться из кабин при помощи пожарной автолестницы. Всего спасено 20 человек, среди которых были дети. 10 августа колесо обозрения возобновило работу.

По поручению исполняющего обязанности прокурора области прокуратура Ленинского района проведет проверку соблюдения требований при эксплуатации аттракциона, рассказали в ведомстве.

Ранее врачи обнаружили коронавирус у детей, прибывших из Анапы в Смоленск. Изоляция заболевших была организована в домашних условиях.