Дорожный ремонт завершается на улице Пржевальского в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Чтобы не оказывать существенного влияния на автомобильный трафик, работы по укладке верхнего слоя асфальта проводились ночью, рассказали в пресс-службе городской администрации. Таким образом, основная часть ремонта на улице Пржевальского уже выполнена. Строительным бригадам осталось нанести дорожную разметку, установить знаки и остановочные павильоны.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В ближайшие дни новый асфальт также появится на улицах Карла Маркса, Коммунистической, Кирилла и Мефодия, Коненкова и площади Ленина.

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