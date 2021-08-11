В Смоленской области 34-летний сварщик погиб на рабочем месте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудник агропредприятия в Гагаринском районе погиб во время работы. По информации СУ СК России по Смоленской области, в конце апреля 2021 года мужчина выполнял сварочные работы, во время которых взорвалось колесо трактора. От полученных травм 34-летний смолянин скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего смерть работника. На данный момент расследование дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «КП» писала, что прокуратура проведет проверку по факту остановки смоленского колеса обозрения. Спасатели эвакуировали 20 человек, среди которых были дети.