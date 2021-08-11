Водитель автомобиля Lada 110 погиб в ДТП в Кардымовском районе. Фото: пресс-служба госавтоинспекции по Смоленской области.

Авария произошла во вторник, 10 августа, на 5 километре автодороги "М1-Кардымово-Витязево". Водитель Газели не справился с управлением и на большой скорости въехал в отечественную легковушку. На место происшествия выехали сотрудники МЧС и медики скорой помощи.

Фото: пресс-служба госавтоинспекции по Смоленской области.

По информации региональной госавтоинспекции, 42-летний водитель ВАЗ-2110 скончался на месте от полученных травм. Пассажира легковушки госпитализировали в ближайшую больницу.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области 34-летний сварщик погиб на рабочем месте. Расследование уголовного дела продолжается.