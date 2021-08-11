128 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 11 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Департамент Смоленской области опубликовал актуальную информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. За минувшие сутки положительный диагноз получили 128 человек. Общее число заболевших теперь составляет 42 953. Не справились с болезнью 7 смолян. Всего в регионе зафиксировано 1 384 случаев с летальным исходом.

В настоящее время в больницах с подтвержденным COVID-19 лежат 715 смолян, с подозрением на заболевание – 331. Всего на изоляцию отправлены 5159.

В Смоленской области продолжается вакцинация населения. По информации профильного департамента, на начало августа Угранский район перевыполнил план: прививку сделали более 3 860 человек, по плану вакцинироваться должны были 3 720 смолян. Всего в области более 230 тысяч человек полностью завершили вакцинацию.

Ранее «КП» писала, что врачи обнаружили коронавирус у детей, прибывших из Анапы в Смоленск. Изоляция заболевших была организована в домашних условиях.