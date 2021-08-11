В Ярцевском районе стартовала межрегиональная Вахта памяти. Фото: Андрей Смирнов.

9 августа 2021 года в Ярцевском районе прошло открытие 23-й Межрегиональной учебно-тренировочной Вахты Памяти, посвященной 10-летию регионального проекта «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины».

Очередная Вахта проходит на территории Капыревщинского сельского поселения и продлится до 18 августа. Поисковую деятельность на местах кровопролитных сражений будут вести более 300 человек. В первый день к работам приступили почти 40 поисковых отрядов не только из Смоленской области, но и Республики Дагестан, Екатеринбурга, Иркутска, Ярославля, Томска, Владимира, Тамбова и других регионов.

Традиционно участие в поиске принимает отряд Смоленской областной Думы «Славяне» во главе с председателем заксобрания региона Игорем Ляховым. Выступая на церемонии открытия, парламентарий подчеркнул, что в поиск люди идут не за похвалой или званиями, а чтобы сохранить светлую память о подвиге нашего народа, победившего ценой огромных жертв в Великой Отечественной войне. «Поисковое движение - это связь поколений, связь с историей. А, главное, - это возможность увековечить память о стойкости и героизме наших предков, сохранив ее для потомков», - подчеркнул Игорь Васильевич.

Помимо поиска Вахта включает обширную образовательную программу для тех, кто имеет небольшой опыт участия в экспедициях или прибыл сюда впервые. Из-за пандемийных ограничений к занятиям допускаются только бойцы, достигшие совершеннолетия, либо дети, прибывшие в лагерь вместе с родителями.

В Ярцевском районе стартовала межрегиональная Вахта памяти. Фото: Андрей Смирнов.

Как пояснила лидер движения в регионе, сенатор Нина Куликовских, образовательный блок адаптирован таким образом, чтобы начинающие поисковики получили более глубокие практические знания, в том числе об ориентировании на местности, работе с металлодетектором. «Во-первых, наша деятельность сопряжена с некоторым риском, поэтому следует иметь определенный уровень подготовки, а, во-вторых, важно ничего не испортить, ведь если есть хоть маленькая зацепка вернуть имя найденного солдата – медальон, подписная фляжка, документ или его клочок, какая-либо награда – нужно сделать все, чтобы это не утратить и не оставить бойца безвестным».

Кроме практики собравшихся ждут занятия на тему проведения исследовательских и эксгумационных работ, розыска родственников погибших и другие формы обучающей деятельности.

С целью подучить молодых членов отряда на Смоленщину прибыла команда поисковиков из Томска. Томичи довольно давно работают на Ярцевской земле. Например, для отряда «Патриот» это уже 12-я Вахта в этом районе. Именно здесь в 1941 году в окружение попала томская 166-я стрелковая дивизия. «Мы пытаемся отыскать своих земляков. Вестей о наших защитниках до сих пор ждут в семьях, которые так и не знают судьбу своего близкого человека, - рассказал командир отряда Максим Елизаров. - Всего за годы работы мы подняли около 200 солдат, личности 15-ти удалось установить. Теперь привлекаем к этой работе молодежь».

Открытие Вахты Памяти состоялось в лагере поисковиков рядом с местом временного хранения останков павших воинов, где установлена Икона Божией Матери «Взыскание Погибших». Собравшиеся почтили их память, возложив цветы и разделив слова поминальной литии.

Отметим, что работы будут осуществляться также на территории Михейковского, Мушковичского, Подрощинского, Суетовского сельских поселений Ярцевского района. Программой учебно-тренировочной Вахты предусмотрено проведение творческого фестиваля, спортивных соревнований, а также акций «Забота» и «Доброхоты».