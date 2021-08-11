Смоленская организация задолжала почти 2 миллиона рублей Министерству обороны РФ. Фото: Артем КИЛЬКИН

Организация, зарегистрированная в Гагаринском районе, не выплатила Министерству обороны РФ неустойку в размере 1,8 млн рублей. Судебные приставы сообщили директору компании о задолженности, но свои финансовые обязательства он все равно не исполнил.

Тогда сотрудники регионального УФССП запросили информацию о финансовом положении должника. Из кредитных организаций были получены сведения о том, что на счетах компании имеется необходимая сумма для погашения задолженности, рассказали в ведомстве.

Так как должник по-прежнему игнорировал требования, судебный пристав вынес постановление об аресте денежных средств. Необходимая сумма была принудительно списана в течение нескольких дней, деньги перечислены Министерству обороны.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области 34-летний сварщик погиб на рабочем месте. Расследование уголовного дела продолжается.